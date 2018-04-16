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  1. Dünyaca ünlü yıldızdan çarpıcı açıklama!

'dan samimi itiraf!



8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan sunucu , verdiği röportajda ''Annemi de babamı da hiç affetmedim'' dedi
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 11:21
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