8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan sunucu Burcu Esmersoy, verdiği röportajda ''Annemi de babamı da hiç affetmedim'' dedi
Burcu Esmersoy'dan samimi itiraf!
8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan sunucu Burcu Esmersoy, verdiği röportajda ''Annemi de babamı da hiç affetmedim'' dedi
Etiketler: burcu esmersoy , Teyze
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.