‘Harika’ ikili

Ajda Pekkan ile Kenan Doğulu, önceki akşam İstMarina Alışveriş Merkezi'nin açılışında aynı sahneyi paylaştı. 4 yıldır Beren Saat'le evli olan 43 yaşındaki popçu, çocuk özlemini sahnede giderdi.
Sevimli bir bebeği kucağına alıp seven popçuya hayranları da "Kucağına çok yakıştı. Darısı başına" diye seslendi. Ardından sahneye çıkan Pekkan, Kenan Doğulu ile 'Harika' parçasına düet yaptı. İkilinin performansı dakikalarca alkışlandı.
Doğan SAVAŞ
Sevimli bir bebeği kucağına alıp seven popçuya hayranları da "Kucağına çok yakıştı. Darısı başına" diye seslendi. Ardından sahneye çıkan Pekkan, Kenan Doğulu ile 'Harika' parçasına düet yaptı. İkilinin performansı dakikalarca alkışlandı.
Doğan SAVAŞ
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