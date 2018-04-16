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Gel keyfim gel

Gel keyfim gel
Sosyal medyada az paylaşım yapan Beren Saat, önceki gün kuralını bozdu. Güneşli havanın tadını köpekleriyle çıkaran oyuncu, bu anları instagram'da paylaştı.


Saat, eşi Kenan Doğulu'nun hediyesi olan Pomeranian Boo cinsi köpeği Cimcik ve Golden Retriever cinsi sevimli dostu ile çimenlere uzanıp keyif çattı.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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