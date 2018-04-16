Acısı kısa sürdü

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, bekarlığa 4 ay dayanabildi. Pınar Apaydın ile 5 yıllık evliliğini Aralık 2017'de bitiren Elçin, önceki akşam yeni aşkıyla Zorlu AVM'de ilk kez objektiflere yakalandı.
44 yaşındaki oyuncu, eski rol arkadaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile Parle adlı mekanda baş başa yemekteydi. 28 yaşındaki Bayat ile mekandan ele el çıkan Elçin, daha sonra AVM'yi aşkına sarılarak turladı. Çiçeği burnunda aşıklar, o sırada karşılarında gazetecileri görünce şoke oldu. Yakışıklı oyuncu, panikle sevgilisinin omzundan elini çekti. Aralarında 16 yaş fark bulunan ikili, "Hayırlı olsun" diyen muhabirleri duymazdan geldi. Başlarını önlerine eğip ayrı ayrı yürüyen çiftin yakalandıkları için morallarinin bozulduğu ise yüzlerinden okundu. Daha sonra asansöre binen Cansel Elçin ile aşkı Zeynep Tuğçe Bayat, otoparka yöneldi. Asansörün kapısı kapanırken rahat bir nefes alan ikilinin aşkının gün yüzüne çıkması "Cansel'in ayrılık acısı kısa sürmüş" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Bayat, Elçin ile 2010'da Gönülçelen dizisinde oynamıştı.
Elçin, Pınar Apaydın ile 2012'de nikah masasına oturmuştu.
DOĞAN SAVAŞ
44 yaşındaki oyuncu, eski rol arkadaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile Parle adlı mekanda baş başa yemekteydi. 28 yaşındaki Bayat ile mekandan ele el çıkan Elçin, daha sonra AVM'yi aşkına sarılarak turladı. Çiçeği burnunda aşıklar, o sırada karşılarında gazetecileri görünce şoke oldu. Yakışıklı oyuncu, panikle sevgilisinin omzundan elini çekti. Aralarında 16 yaş fark bulunan ikili, "Hayırlı olsun" diyen muhabirleri duymazdan geldi. Başlarını önlerine eğip ayrı ayrı yürüyen çiftin yakalandıkları için morallarinin bozulduğu ise yüzlerinden okundu. Daha sonra asansöre binen Cansel Elçin ile aşkı Zeynep Tuğçe Bayat, otoparka yöneldi. Asansörün kapısı kapanırken rahat bir nefes alan ikilinin aşkının gün yüzüne çıkması "Cansel'in ayrılık acısı kısa sürmüş" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Bayat, Elçin ile 2010'da Gönülçelen dizisinde oynamıştı.
Elçin, Pınar Apaydın ile 2012'de nikah masasına oturmuştu.
DOĞAN SAVAŞ
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