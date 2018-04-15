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Kedi rol çaldı

Podyumda mankenlerle yürüyen kedi, basın toplantısında da tüm ilgiyi üzerine topladı.

Kedi rol çaldı
Güzel oyuncu Amine Gülşe, eski futbolcu İlhan Mansız'la rol aldığı ayakkabı markası Deichmann'ın yeni reklam filminin tanıtımı için önceki gün basının karşısındaydı. Nişantaşı'ndaki davette bir anda podyuma çıkan kedi herkesi güldürdü.





Gülşe, bir anda podyuma fırlayan kediyi görünce kahkahalara boğuldu. Dakikalarca podyumdan inmeyen sevimli kedi, reklam filminin yıldızları Amine Gülşe ile İlhan Mansız'dan adeta rol çaldı.

Aydın HAMZA
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