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Yol Durumu
  1. Tesadüfün böylesi!
  2. Tele kaçış

Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Boşanmak üzere olduğu Mustafa Sandal'la arasındaki buzların eridiği konuşulan Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sırp şarkıcı, oldukça keyifliydi.
mağazaları gezip yazlık alışveriş yapan Emina, daha sonra arkadaşlarıyla buluştu. Etrafına gülücükler atan Emina Jahovic, objektiflere el sallamayı da ihmal etmedi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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