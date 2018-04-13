Yenge sorguda

Beşiktaşlı yıldız Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın sosyal medya tutkusu, geçtiğimiz günlerde başına iş açmıştı. Çiçek hastalığı salgınının yaşandığı ülkesi Sırbistan'da aileleri, "Aşı otizme neden oluyor. Çocuklarınıza çiçek aşısı yaptırmayın" diye twitter'da uyaran Karleusa'yı doktorlar, 12 kişinin ölümünün ardından mahkemeye vermişti. Geçtiğimiz hafta Belgrad polisinin kapısına dayandığı güzel yenge, o sırada ise İstanbul'daydı. Sırp basınının "İfade vermemek için Türkiye'ye kaçtı" dediği Jelena Karleusa, önceki gün ise Sırp savcılarına ifade verdi. İfadesini verdikten sonra avukatıyla görüntülenen güzel yengenin cezası, yakında belli olacak.
Jelena Karleusa, önceki gün ifade verdikten sonra avukatıyla böyle görüntülendi.
Jelena Karleusa, önceki gün ifade verdikten sonra avukatıyla böyle görüntülendi.
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