Yıllar önce çekilen videoda Aslı Güngör'ün o dönem popüler olan "Son öpücük" şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İŞTE O VİDEO;
Yıllar önce çekilen videoda Aslı Güngör'ün o dönem popüler olan "Son öpücük" şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İŞTE O VİDEO;
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