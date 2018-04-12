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  1. Serdar Ortaç aldatıldı mı?

'nin o videosu ortaya çıktı

Geçen günlerde 18 yaşında giren genç şarkıcı 'nin yıllar önce çekilen video görüntüleri da büyük ilgi gördü.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 17:34
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