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Meryem'den testi

34 yaşındaki oyuncu, “Hayatımın en anlamlı eşyası olan larımı çocuklara hediye ediyorum” dedi.

Meryemden oyuncak testi
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nın gönüllü üyesi olan Uzerli, Watergarden 'un başlattığı 'Önce Çocuk' projesine de destek verdi.



Uzerli, yıllardır sakladığı larını bağışladı. Pek çok ünlünün bağış yaptığı proje kapsamında, ay sonu sergi yapılacak. Tüm gelir ise UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne aktarılacak
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