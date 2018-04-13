Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nın gönüllü üyesi olan Uzerli, Watergarden İstanbul'un başlattığı 'Önce Çocuk' projesine de destek verdi.
Uzerli, yıllardır sakladığı oyuncaklarını bağışladı. Pek çok ünlünün bağış yaptığı proje kapsamında, ay sonu sergi yapılacak. Tüm gelir ise UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne aktarılacak
Uzerli, yıllardır sakladığı oyuncaklarını bağışladı. Pek çok ünlünün bağış yaptığı proje kapsamında, ay sonu sergi yapılacak. Tüm gelir ise UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne aktarılacak
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