;
Yol Durumu
  1. Bond Ortadoğu'da
  2. Meryem'den oyuncak testi

Jet yalanlama

Jet yalanlama
Geçtiğimiz aylarda İzmirli evli işadamı Tolga Duğles'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen 'in bir süredir prodüktör Burak Törer ile birlikte olduğu öne sürüldü. İkilinin dün ortaya çıkan fotoğrafı sonrası güzel şarkıcı, aşk dedikodusunu yalanladı.



Hakkında bilinçli bir karalama kampanyası başlatıldığını söyleyen Gülben Ergen, "Şu an 14 Nisan'daki Bostancı konserime odaklanmış durumdayım. Benim için şu an tek önceliğim oğullarım ve işim" diye konuştu.



Törer ile aşk iddiasını yalanlayan Ergen, yarın akşam Bostancı'da sahne alacak.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ