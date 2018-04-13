Jet yalanlama

Geçtiğimiz aylarda İzmirli evli işadamı Tolga Duğles'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülben Ergen'in bir süredir prodüktör Burak Törer ile birlikte olduğu öne sürüldü. İkilinin dün ortaya çıkan fotoğrafı sonrası güzel şarkıcı, aşk dedikodusunu yalanladı.
Hakkında bilinçli bir karalama kampanyası başlatıldığını söyleyen Gülben Ergen, "Şu an 14 Nisan'daki Bostancı konserime odaklanmış durumdayım. Benim için şu an tek önceliğim oğullarım ve işim" diye konuştu.
Törer ile aşk iddiasını yalanlayan Ergen, yarın akşam Bostancı'da sahne alacak.
Hakkında bilinçli bir karalama kampanyası başlatıldığını söyleyen Gülben Ergen, "Şu an 14 Nisan'daki Bostancı konserime odaklanmış durumdayım. Benim için şu an tek önceliğim oğullarım ve işim" diye konuştu.
Törer ile aşk iddiasını yalanlayan Ergen, yarın akşam Bostancı'da sahne alacak.
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