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Cesur ve Güzel

Cesur ve Güzel
Oyuncu 'yla boşandıktan sonra işine dört elle sarılan , önceki gün bir dergiye özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Güzel oyuncu, hayattaki her karar aşamasında oldukça cesur olduğunu belirtti. Çocukluğunda bale eğitimi alan Akalay, sakatlık sonrası oyunculuğa geçiş yaptığını ve bu kararından da hiçbir zaman pişman olmadığını söyledi.
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