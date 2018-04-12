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Serdar Ortaç aldatıldı mı?

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’ın pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. Chloe Loughnan’ın Instagram’da verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Eşi Chloe Loughnan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Ne yapayım, hanım model. Ben 'git, soyun' demiyorum ki" demiş, Ortaç, model eşi Chloe Loughnan’ın mesleğine karışmadığını söylemişti. Chloe Loughnan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ortaç aldatıldı mı? İşte tüm detaylar…

Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

  • 12 Nisan 2018, Perşembe 15:24
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