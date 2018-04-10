Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek'e, 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak da bilinen trigeminal nevralji (ani yüz ağrısı) teşhisi konulduğunu duyurdu.
Umut Akyürek'i 'delirten hastalık' (Trigeminal nevralji nedir?)
Ünlü şarkıcı Umut Akyürek uzun zamandır "Trigeminal nevralji" denilen hastalıkla boğuşuyor. Peki ama "delirten hastalık" olarak da bilinen Trigeminal nevralji nedir? Trigeminal nevraljinin belirtileri nelerdir? Trigeminal nevralji nasıl tedavi edilir?
Etiketler: Umut Akyürek , Trigeminal nevralji
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