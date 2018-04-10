;
Yol Durumu
  1. İşte Alişan-Buse Varol çiftinin düğün davetiyesi

'i 'delirten hastalık' ( nedir?)

Ünlü şarkıcı uzun zamandır "" denilen hastalıkla boğuşuyor. Peki ama "delirten hastalık" olarak da bilinen Trigeminal nevralji nedir? Trigeminal nevraljinin belirtileri nelerdir? Trigeminal nevralji nasıl tedavi edilir?

Onur Akay, meslektaşı 'e, 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak da bilinen (ani yüz ağrısı) teşhisi konulduğunu duyurdu.

Etiketler: ,
  • 10 Nisan 2018, Salı 12:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar