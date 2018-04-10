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İşte - çiftinin düğün davetiyesi

Geçtiğimiz ay nişanlanan türkücü ile oyuncu 'un düğün davetiyesi ortaya çıktı.

İşte Alişan-Buse Varol çiftinin düğün davetiyesi

- çiftinin düğün davetiyesini ünlü türkücünün yakın dostu Çağla Şıkel paylaştı.

Şıkel, Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Adıma bir davetiye gelmiş acaba kiminmiş tabii ki Buse ve Alişan'ın, çok şükür bu günleri de gördük" notunu yazdı.

6 Mayıs'ta dünya evine girecek olan ikili, geçtiğimiz gün yeni evlerine taşınma hazırlıklarına başlamıştı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 11:16
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