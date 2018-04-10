Türk tokadı!

güzelönceki gün arkadaşlarıyla gittiğitatsız bir olay yaşadı.Ülkenin başkentişehir turu yapanakşam da birgece kulübünde eğlendi. Sosyetikgüzel, arkadaşlarıyla dans ederkeniddiaya göre yanınabirgenç gelip tanışmak istedi.güzelliğinden çok etkilendiğinisöyleyen genç adamı kibarca uyardı.tanışmak içinısrar edensosyetikgüzelin kolundan tutmaya kalkıncaolanlar oldu.Laftan anlamayan genç adamahaddini bildiren sosyetik güzelinimdadına mekan görevlileri yetişti.