New York Times'da yayınlanan bir yazıda "George Clooney kadar tanınır bir hale geldi" sözleriyle bahsedilen Nusret Gökçe'nin son ünlü konuğu dünyaca ünlü top model Naomi Campbell oldu. Daha önce Maradona, David Beckham, Leonardo di Caprio gibi ünlülerin ziyaret akınına uğrayan Nusret'in Dubai'de bulunan restoranına ailesiyle gelen ünlü manken Nusret ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Campbell, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaştığı hatıra fotoğrafında ise "Family forever" (Sonsuza kadar aile) mesajını kullandı. Fotoğrafta Diddy lakaplı ünlü rap şarkıcısı Sean Combs da yer aldı. Bir Nusret müdavimi olan Naomi Campbell restoran zincirinin yeni mekanlarından Nusr-Et Steakhouse New York'a da gitmişti. New York Sağlık Departmanı'nın çıplak elleriyle yemek yaptığı gerekçesiyle Nusret'e soruşturma açma haberleri gündemdeyken 90'lı yılların efsane isimlerinden 47 yaşındaki Campbell restorana giderek 'Ottoman Steak' ziyafeti yapmış ve Nusret'e destek olmuştu. Dubai'de Nusret'e Naomi ile beraber gelen Diddy ise evinde yaptığı bir partide mangal başına geçmesi için Nusret'i çağırmıştı.
Müdavim Naomi
Dünya çapındaki ünü, şöhretleri Nusret müdavimi yaptı. Ünlü top model Naomi Campbell, New York’taki restoranına gelerek destek verdiği Nusret’i bu kez Dubai’de ziyaret etti
Etiketler: Naomi Campbell , New York , David Beckham , George Clooney , Top Model , instagram
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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