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Hapse girdi

Hapse girdi
Sinan Akçıl, önceki gün 'Demesinler' şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipte rol icabı aşkı için hapse giren Akçıl, partneri Bihter Devdul ile de romantik sahnelere imza attı. 'da 48 saatte çekilen klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlendi.
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