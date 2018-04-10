Sinan Akçıl, önceki gün 'Demesinler' şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Klipte rol icabı aşkı için hapse giren Akçıl, partneri Bihter Devdul ile de romantik sahnelere imza attı. İstanbul'da 48 saatte çekilen klibin yönetmenliğini Murat Joker üstlendi.
Hapse girdi
Etiketler: Sinan Akçıl , İstanbul , hapis
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.