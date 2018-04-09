Dünyaca ünlü iç giyim firması Victoria's Secret, Türkiye pazarını iyice genişletmek istedi. Bunun için arayışlara geçti. Ünlü reklam firmalarıyla bir araya geldi. Neler yapılabileceği araştırıldı. Sonunda yerli mankenlerle çalışmanın en etkili yol olacağı benimsendi. Ama günümüz mankenleriyle değil, 90'lı yılların ünlü modelleriyle tüketicinin karşına çıkmanın en doğru yol olduğuna karar verildi. Ve Türkiye'deki yeni reklam kampanyası için o dönem podyumları sallayan modellerin listesi hazırlandı. Bu sayede Victoria's Secret yöneticileri, film için düşünülen isimler olan Deniz Pulaş, Sema Şimşek, Buket Saygı, Arzum Onan, Esin Moralıoğlu, Sinem Güven, Demet Şener, Merve İldeniz, Begüm Örnek ve Ebru Şallı'ya tekliflerini iletti. Bazı mankenler tereddüt etse de, bazıları televizyon ekranlarında yeniden boy gösterecek...
Bizim melekler
Victoria’s Secret, Türkiye’de büyük bir atılım yapmak istedi. Reklam filminde oynatmak için 90’ların modellerine teklif getirdi. Kampanya hazırlıklarının başladığı öğrenildi.
Etiketler: Sema Şimşek , Arzum Onan , demet şener , Türkiye , Ebru Şallı , victoria secret
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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