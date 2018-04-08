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Vikings dizisinin yıldızı ile eğlendi

“Vikings” dizisinin yakışıklı yıldızı , nam-ı diğer Ragnar Lothbrok, mekandan ile birlikte ayrıldı.

Viking rehberi

Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen dünyaca ünlü 'Vikings' dizisinin ABD'li oyuncusu Travis Fimmel, önceki akşam gezmelerdeydi. Arkadaşlarıyla Asmalımescit'te eğlenen ünlü oyuncuya Tuba Ünsal eşlik etti.

İstanbul Film Festivali kapmasında ülkemize gelen 'e şehri anlatan güzel oyuncu, ünlü aktöre rehberlik yaptı. İkili, daha sonra bir taksiye atlayıp başka bir mekanda eğlenceye devam etti.



Doğan SAVAŞ

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