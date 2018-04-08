Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen dünyaca ünlü 'Vikings' dizisinin ABD'li oyuncusu Travis Fimmel, önceki akşam gezmelerdeydi. Arkadaşlarıyla Asmalımescit'te eğlenen ünlü oyuncuya Tuba Ünsal eşlik etti.



İstanbul Film Festivali kapmasında ülkemize gelen Travis Fimmel'e şehri anlatan güzel oyuncu, ünlü aktöre rehberlik yaptı. İkili, daha sonra bir taksiye atlayıp başka bir mekanda eğlenceye devam etti.





Doğan SAVAŞ