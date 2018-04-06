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Youtuber’ların kazançları dudak uçuklattı



Kişisel kanalları milyonlar tarafından takip edilen Youtuber'lar vergi ödemeksizin kazandıkları paralarla tepkileri üzerine çekiyor. Youtuber'ların kazançları ise dudak uçuklatıyor.

  • 06 Nisan 2018, Cuma 17:51
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