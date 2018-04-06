Youtuber’ların kazançları dudak uçuklattı

Kişisel kanalları milyonlar tarafından takip edilen Youtuber'lar vergi ödemeksizin kazandıkları paralarla tepkileri üzerine çekiyor. Youtuber'ların kazançları ise dudak uçuklatıyor.
Kişisel kanalları milyonlar tarafından takip edilen Youtuber'lar vergi ödemeksizin kazandıkları paralarla tepkileri üzerine çekiyor. Youtuber'ların kazançları ise dudak uçuklatıyor.
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