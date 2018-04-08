Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in evliliğinde evin reisi belli oldu. Önceki akşam Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla yemek yiyen Töre, telefonunu aracında unutunca olanlar oldu. İddiaya göre Töre'yi defalarca arayan oyuncu, eşine ulaşamayınca kıskançlık krizine girdi. Bilgiç'in, ilerleyen saatlerde kendisini arayan eşine "Neredesin sen!" diye hesap sorduğu öne sürüldü. Güzel oyuncuya arkadaşlarıyla yemek yediğini söyleyen futbolcu, ne yapıp etse de Bilgiç'i inandıramadı. Ünlü futbolcu, eve geç saatte dönünce iddiaya göre kriz büyüdü.



FATURAYI GÖSTERİP İNANDIRDI



Eşini ikna etmek için akla karayı seçen Töre, çareyi yemeğin faturasını Bilgiç'e göstermekte buldu. Mekanda bin liralık hesap ödediği öğrenilen Töre, ertesi gün restoranı arayıp faturayı istedi. Ünlü futbolcu, fatura eline ulaşınca rahat bir nefes aldı. Yemeğin hesabını gören Bilgiç, eşinin doğru söylediğine kanaat getirince sorun ortadan kalktı. Töre, Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Halime Hatun' karakterini canlandıran Esra Bilgiç'in kıskançlık kriziyle seferber olunca, mekan görevlileri de "Dişi Kartal Esra, kılıbık Gökhan'a kök söktürdü" demekten kendini alamadı.

DOĞAN SAVAŞ