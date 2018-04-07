Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra kendini kariyerine adayan Merve Boluğur, hayır işlerini de pas geçmedi. Güzel oyuncu, önceki gün Kansersiz Yaşam Derneği ile Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Boluğur, kanser tedavisi gören Suriyeli miniklerle tombala oynayıp onlara moral verdi. Oyuncu, alkışları topladı.
Minikler sevindi
Etiketler: murat dalkılıç , Merve Boluğur
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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