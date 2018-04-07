Minikler sevindi

Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra kendini kariyerine adayan Merve Boluğur, hayır işlerini de pas geçmedi. Güzel oyuncu, önceki gün Kansersiz Yaşam Derneği ile Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Boluğur, kanser tedavisi gören Suriyeli miniklerle tombala oynayıp onlara moral verdi. Oyuncu, alkışları topladı.