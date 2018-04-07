Cesur ve güzel

Geçtiğimiz yıl ABD ve Londra'da oyunculuk eğitimi alan Yasemin Allen emeğinin karşılığını aldı. Güzel oyuncu, ABD'de yayınlanacak bir dizi projesinin kadrosunda kendine yer buldu. Önceki gün çekimler için Malezya'ya giden Allen, aksiyon dolu sahnelerde cesaretini konuşturacak.
Allen, Amerikan-İngiliz ortak yapımı 6 aylık dizi projesindeki rolüyle ülkemizi başarıyla temsil etme fırsatı bulacak. Yolculuk öncesinde bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçen 28 yaşındaki oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
DOĞAN SAVAŞ
Allen, Amerikan-İngiliz ortak yapımı 6 aylık dizi projesindeki rolüyle ülkemizi başarıyla temsil etme fırsatı bulacak. Yolculuk öncesinde bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçen 28 yaşındaki oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
DOĞAN SAVAŞ
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