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Cesur ve güzel

Kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar veren oyuncu, güzelliği ve yeteneğiyle adından söz ettirecek.

Cesur ve güzel
Geçtiğimiz yıl ABD ve Londra'da oyunculuk eğitimi alan Yasemin Allen emeğinin karşılığını aldı. Güzel oyuncu, ABD'de yayınlanacak bir dizi projesinin kadrosunda kendine yer buldu. Önceki gün çekimler için Malezya'ya giden Allen, aksiyon dolu sahnelerde cesaretini konuşturacak.

Allen, Amerikan-İngiliz ortak yapımı 6 aylık dizi projesindeki rolüyle ülkemizi başarıyla temsil etme fırsatı bulacak. Yolculuk öncesinde bir markanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçen 28 yaşındaki oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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