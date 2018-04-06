Yeni aşkı emlakçı

Hollywood'un rüya çifti Brangelina, kendilerine yeni hayatlar kurdu. ABD magazin basınının iddiasına göre eski eşi Jennifer Aniston ile yakınlaştığı ileri sürülen Brad Pitt'in ardından Angelina Jolie de yeni bir aşka yelken açtı. Entertainment Tonight'ın haberine göre; 42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, bir emlakçıyla birlikte olmaya başladı. Her ne kadar kimliği henüz belli olmasa da Jolie'nin bir süredir görüştüğü yeni sevgilisinin, film yıldızları kadar yakışıklı olduğu ileri sürüldü. Üç tane evlatlık üç tane de biyolojik çocuk sahibi olan çift, 2014'te evlenmiş ancak 2016'da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı.
Jolie, yeni sevgilisiyle ilgili soruları cevapsız bıraktı.
Jolie, yeni sevgilisiyle ilgili soruları cevapsız bıraktı.
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