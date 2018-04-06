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ciye iyi oldu

Tacizciye iyi oldu
Tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı 'ın şirketi, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir yatırımcı grubuna satıldı. İş kadını Maria Contreras-Sweet liderliğindeki yatırımcı grubu, filmler ve televizyon programları dahil tüm şirketi 500 milyon dolara satın aldı. Bu rakama, Weinstein'dan şikayetçi olanlara ödenecek 90 milyon dolar tazminat da dahil. Conteras-Sweet, firmanın yeni sahiplerinin "yeni yönetim kurulu ve vizyonla" en baştan bir şirket kuracaklarını söyledi. 150 çalışanının da yeni şirkette görev yapmaya devam edeceği belirtildi.
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