Tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın şirketi, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir yatırımcı grubuna satıldı. İş kadını Maria Contreras-Sweet liderliğindeki yatırımcı grubu, filmler ve televizyon programları dahil tüm şirketi 500 milyon dolara satın aldı. Bu rakama, Weinstein'dan şikayetçi olanlara ödenecek 90 milyon dolar tazminat da dahil. Conteras-Sweet, firmanın yeni sahiplerinin "yeni yönetim kurulu ve vizyonla" en baştan bir şirket kuracaklarını söyledi. 150 çalışanının da yeni şirkette görev yapmaya devam edeceği belirtildi.
Tacizciye iyi oldu
Etiketler: Harvey Weinstein , taciz
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.