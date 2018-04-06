Ağlatan gol

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Juventus'u deplasmanda 3-0 yendi. Karşılaşmada kendisinin ve takımının ikinci golünü olağanüstü bir rövaşata ile atan Ronaldo, maça damgasını vururken tribünlerden alkış aldı. Ancak biri gözyaşlarına boğuldu. Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin Türk sevgilisi Deniz Akalın, Ronaldo'nun golü sonrası gözyaşlarını tutamadı. Doğum sonrası tekrar Juventus'un maçlarında tribündeki yerini alan Akalın, Ronaldo'nun attığı gole çok üzüldü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kucaklayacağına inandığı takımının yediği gol nedeniyle duygusallaşan Akalın'ı teselli eden Andrea Agnelli oldu. Agnelli maç sonrası, "Futbolda her sonuç olabilir. Ronaldo'nun attığı gol ise elbette olağanüstüydü" dedi.
Andrea Agnelli, gözyaşlarını tutamayan sevgilisini teselli etti.
Andrea Agnelli, gözyaşlarını tutamayan sevgilisini teselli etti.
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