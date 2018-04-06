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Ağlatan gol

Başkanı ’nin si ’ı ağlatan gol. Akalın, Şampiyonlar Ligi maçında Madrid’in yıldızı ’nun Juventus’a attığı 2. golden sonra gözyaşlarını tutamadı

Ağlatan gol
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında , 'u deplasmanda 3-0 yendi. Karşılaşmada kendisinin ve takımının ikinci golünü olağanüstü bir rövaşata ile atan , maça damgasını vururken tribünlerden alkış aldı. Ancak biri gözyaşlarına boğuldu. Juventus Başkanı 'nin si , Ronaldo'nun golü sonrası gözyaşlarını tutamadı. Doğum sonrası tekrar Juventus'un maçlarında tribündeki yerini alan Akalın, Ronaldo'nun attığı gole çok üzüldü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kucaklayacağına inandığı takımının yediği gol nedeniyle duygusallaşan Akalın'ı teselli eden Andrea Agnelli oldu. Agnelli maç sonrası, "Futbolda her sonuç olabilir. Ronaldo'nun attığı gol ise elbette olağanüstüydü" dedi.



Andrea Agnelli, gözyaşlarını tutamayan sevgilisini teselli etti.
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