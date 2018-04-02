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Tane tane kazık

Tane tane kazık
Havaların ısınmasıyla yazın en çok sevilen meyvesi erik tezgahlardaki yerini aldı. atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'nin başrol oyuncusu Burcu Kıratlı da canı erik çekince önceki gün soluğu manavda aldı. Ancak güzel oyuncu, eriğin kilosunun 25 lira olduğunu görünce şoke oldu. Kıratlı, tanesi 1 lira olan eriklerden 6 tane alıp evinin yolunu tuttu.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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