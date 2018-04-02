Artık kaçmak yok

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Erçel'le 5 aydır aşk yaşamasına rağmen objektiflere ele ele görüntü vermekten kaçınan popçu, bu kuralını Nişantaşı'nda bozdu.
Doğan SAVAŞ
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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