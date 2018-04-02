;
Yol Durumu
  1. Nispet gecesi
  2. Tane tane kazık

Artık kaçmak yok

’le , önceki akşam basından kaçış kuralını bozup objektifler karşısına el ele çıktı

Artık kaçmak yok
Oyuncu Merve Boluğur'la Eylül 2017'de boşandıktan sonra gönlünü Hande Erçel'e kaptıran Murat Dalkılıç, önceki akşam aşkıyla ilk kez el ele görüntülendi.



Erçel'le 5 aydır aşk yaşamasına rağmen objektiflere ele ele görüntü vermekten kaçınan popçu, bu kuralını Nişantaşı'nda bozdu.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: , ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar