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Kriz bitti!

Oyuncu , ’i kıskandığı Defne Samyeli ile önceki akşam karşılaştı. İkili arasındaki kriz, ’ın duruma el atmasıyla bitti

Kriz bitti!
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile arasının bozuk olduğu konuşulan sunucu Defne Samyeli, önceki akşam Prada'nın İstinyePark'taki davetinde pişti oldu. Onur Saylak'tan boşandıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Büyüküstün, davete sevgilisiyle katıldı. Büyüküstün, aşkının mekanında sahne alan Samyeli'yi de aynı davette görünce ikili arasında soğuk rüzgarlar esti. Evirgen'in Levent'teki mekanında sahne alan Defne Samyeli'yi kıskandığı konuşulan Büyüküstün, gecede güzel sunucuyla göz göze gelmemek için akla karayı seçti.

RAHAT BİR NEFES ALDI
İkili arasındaki krizden haberdar olan Özlem Kaymaz, küslüğün sona ermesi için duruma el attı. 44. yaşını kutlayan Kaymaz'ın "Bugün doğum günüm ve iki dostumu da dargın görmek istemiyorum. Size küslük yakışmaz" diyerek ikiliyi barıştırdığı öne sürüldü. Aşkı ile Defne Samyeli'nin arasındaki buzların eridiğini gören ise rahat bir nefes aldı.



Davete aşkı Evirgen'le el ele katılan Büyüküstün, saç ve kıyafet tercihiyle hayal kırıklığı yarattı. Güzel oyuncu, kombiniyle oldukça rüküş bulundu.

Doğan SAVAŞ
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