Kriz bitti!

Güzel oyuncu TubaBüyüküstün ile arasının bozukolduğu konuşulan sunucu DefneSamyeli, önceki akşam Prada'nınİstinyePark'taki davetinde pişti oldu.Onur Saylak'tan boşandıktan sonraişletmeci Umut Evirgen ile aşkyaşamaya başlayan Büyüküstün, davetesevgilisiyle katıldı. Büyüküstün, aşkınınmekanında sahne alan Samyeli'yi deaynı davette görünce ikili arasında soğukrüzgarlar esti. Evirgen'in Levent'tekimekanında sahne alan Defne Samyeli'yikıskandığı konuşulan Büyüküstün,gecede güzel sunucuyla göz gözegelmemek için akla karayı seçti.
RAHAT BİR NEFES ALDI İkili arasındaki krizden haberdar olan Özlem Kaymaz, küslüğün sona ermesi için duruma el attı. 44. yaşını kutlayan Kaymaz'ın "Bugün doğum günümve iki dostumu da dargın görmekistemiyorum. Size küslük yakışmaz" diyerek ikiliyi barıştırdığı öne sürüldü. Aşkı ile Defne Samyeli'nin arasındaki buzların eridiğini gören Umut Evirgen ise rahat bir nefes aldı.
Davete aşkı Evirgen'le el ele katılan Büyüküstün, saç ve kıyafet tercihiyle hayal kırıklığı yarattı. Güzel oyuncu, kombiniyle oldukça rüküş bulundu.
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