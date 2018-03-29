Fashion Week görkemli başladı

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Modacının 10 yıl içerisindeki en özel tasarımlarının harmanlandığı koleksiyon, tam not aldı. Davetliler, 40 parçalık koleksiyonu satın alma telaşına düştü.
Ünlü marka danışmanı Selim Akar, Raşit Bağzıbağlı'nı güzel oyuncu Serenay Aktaş ile tebrik edip başarılarının devamını diledi.
Doğan SAVAŞ
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