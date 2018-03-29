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görkemli başladı

Fashion Week görkemli başladı
Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı, kariyerinin 10. yılını önceki gün Mercedes- Benz Fashion Week İstanbul kapsamındaki defileyle kutladı. Shangri-La Bohusphorus Otel'deki defileye ünlü modaseverler akın etti.

Modacının 10 yıl içerisindeki en özel tasarımlarının harmanlandığı koleksiyon, tam not aldı. Davetliler, 40 parçalık koleksiyonu satın alma telaşına düştü.



Ünlü marka danışmanı Selim Akar, Raşit Bağzıbağlı'nı güzel oyuncu Serenay Aktaş ile tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Doğan SAVAŞ
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