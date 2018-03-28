;
Yol Durumu
  1. Halime podyumda
  2. Marketi podyuma çevirdi

şart!

2 yıl önce Bali’ye yerleşen masözlük sertifikası aldı ‘ şart’ diyen sosyetik, şimdi de yoga eğitmenliğine başladı...

Ek gelir şart!
Bundan yaklaşık 2 yıl önce 4 oğluyla Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede, burada kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyetik fotoğrafçı, ilk olarak Balili bir eğitmenin verdiği workshop'a katılıp masaj terapisti oldu. BENNU Gerede, şimdi ise "Bu devirde bazen ek gelir kazanmamız şart" diyerek yoga eğitmenliğine başladı. Bali'de saati 10 dolardan masaj yapan Gerede, yoga eğitmenliği yapmak için de saat başına 15 dolar para kazanıyor...



Gerede, Bali'de ayak masajı yaparak saatte 10 dolar kazanıyor.
Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar