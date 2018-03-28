Ek gelir şart!

Bundan yaklaşık 2 yıl önce 4 oğluyla Endonezya'nın gözdeadası Bali'ye yerleşen BennuGerede, burada kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyetik fotoğrafçı, ilk olarak Balili bir eğitmenin verdiği workshop'a katılıp masaj terapisti oldu. BENNU Gerede, şimdi ise "Bu devirde bazen ek gelirkazanmamız şart" diyerek yoga eğitmenliğine başladı. Bali'de saati 10 dolardan masaj yapan Gerede, yoga eğitmenliği yapmak için de saat başına 15 dolar para kazanıyor...
Gerede, Bali'de ayak masajı yaparak saatte 10 dolar kazanıyor.
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