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Bebeğe güneş desteği

Bebeğe güneş desteği
Anne olmak için gün sayan Eva Longoria, önceki gün Los Angeles'ta plaj keyfi yaptı. Karnı iyice şişen 43 yaşındaki Hollywood yıldızı, "Güneş, bebeğime ve bana yararlı olduğu için sık sık güneşe çıkıyorum" dedi.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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