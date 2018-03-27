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  1. Milyonluk sanat

Selena’dan ‘form’ çıkışı!

Selena’dan ‘form’ çıkışı!
Geçtiğimiz yıl böbrek nakli olan Selena Gomez, kilo aldığı için kendisini eleştirenlere sert çıktı. 25 yaşındaki yıldız, önceki akşam Los Angelas'ta şöyle dedi: "Kusursuz güzellik kavramı, kadını sonsuz umutsuzluğa sokuyor. Ben kusursuzluğu değil sağlığı seçtim."
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