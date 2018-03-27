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Bebek istiyor!

Eylül’de evlenecek olan ’la , ev arayışına başladı. İkili, Kemer Country’de villa ve Bebek’te yalı dairesi baktı. Baş, villayı beğenirken Soral Bebek’teki manzaralı 20 milyon liralık daireye hayran kaldı...

Bebek istiyor!
Yaklaşık üç yıllık aşklarını 29 Eylül'de nikah masasına taşıyacak olan Bensu Soral ile nişanlısı işadamı Hakan Baş, ev arayışına başladı. Başarılı işadamı, evlendikten sonra Soral'la oturacağı ev için kesenin ağzını açtı. İkili, ilk olarak şehrin karmaşasından uzakta yer alan Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country'den 4 buçuk milyon dolara (yaklaşık 18 milyon TL) bir villayı inceledi.



İSTEKLERİ FARKLI...
Bahçe içindeki havuzlu dubleks villayı beğenen çift, buna rağmen arayışını sürdürdü. İkili, daha sonra rotasını şehrin merkezine çevirdi. Bebek sırtlarındaki dubleks bir yalı dairesini de gezen ünlü çiftten 'ın 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki eve hayran kaldığı öğrenildi.



MİMARİ SORAL'A EMANET
Sık sık Bebek ve çevresinde vakit geçiren Soral'ın Boğaz hayaline nişanlısı da sıcak baktı. Kendisi Kemer Country'deki villayı daha çok beğense de nişanlısının isteğine öncelik veren genç işadamının bu jesti "Hakan Baş, centilmenliğini yine konuşturdu" dedirtti. Bu arada güzel oyuncunun, evlendikten sonra oturacağı evin birçok detayıyla da kendi ilgilenmek istediği öğrenildi.


Çizim konusunda da yetenekli olan Bensu Soral, evle ilgili birçok detayı şimdiden kağıda dökmeye başladı...

Aydın HAMZA
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