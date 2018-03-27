Bebek istiyor!
Eylül’de evlenecek olan Bensu Soral’la Hakan Baş, ev arayışına başladı. İkili, Kemer Country’de villa ve Bebek’te yalı dairesi baktı. Baş, villayı beğenirken Soral Bebek’teki manzaralı 20 milyon liralık daireye hayran kaldı...
İSTEKLERİ FARKLI...
Bahçe içindeki havuzlu dubleks villayı beğenen çift, buna rağmen arayışını sürdürdü. İkili, daha sonra rotasını şehrin merkezine çevirdi. Bebek sırtlarındaki dubleks bir yalı dairesini de gezen ünlü çiftten Bensu Soral'ın 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki eve hayran kaldığı öğrenildi.
MİMARİ SORAL'A EMANET
Sık sık Bebek ve çevresinde vakit geçiren Soral'ın Boğaz hayaline nişanlısı da sıcak baktı. Kendisi Kemer Country'deki villayı daha çok beğense de nişanlısının isteğine öncelik veren genç işadamının bu jesti "Hakan Baş, centilmenliğini yine konuşturdu" dedirtti. Bu arada güzel oyuncunun, evlendikten sonra oturacağı evin birçok detayıyla da kendi ilgilenmek istediği öğrenildi.
Çizim konusunda da yetenekli olan Bensu Soral, evle ilgili birçok detayı şimdiden kağıda dökmeye başladı...
Aydın HAMZA
Etiketler: Hakan Baş , bensu soral
- 27 Mart 2018, Salı
- Gazete
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