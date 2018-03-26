Darbukatör Bensu

İş adamı Hakan Baş ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan Bensu Soral, önceki akşam yeni yaşını Yeniköy'dekiArnavutköy Balıkçısı'nda kutladı. 27. yaşını ikizi Bedirhan Soral, ablası HandeSoral, nişanlısı Baş ve dostlarıyla kutlayan güzel oyuncu, partide doyasıya eğlendi.
Güzel oyuncu, bir ara darbukayı elinealıp müzikteki maharetini konuşturdu. Partiye katılanlar fasıl eşliğinde kurtlarını dökerken Bensu Soral da darbukayla davetlileri coşturdu.
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