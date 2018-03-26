;
Yol Durumu
  1. Elbet bir gün kavuşacağız
  2. Bebek sürprizi

Darbukatör Bensu

Darbukatör Bensu
İş adamı Hakan Baş ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan Bensu Soral, önceki akşam yeni yaşını Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda kutladı. 27. yaşını ikizi Bedirhan Soral, ablası Hande Soral, nişanlısı Baş ve dostlarıyla kutlayan güzel oyuncu, partide doyasıya eğlendi.



Güzel oyuncu, bir ara darbukayı eline alıp müzikteki maharetini konuşturdu. Partiye katılanlar fasıl eşliğinde kurtlarını dökerken da darbukayla davetlileri coşturdu.



Doğan SAVAŞ
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar