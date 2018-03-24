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sefası

Abacı, torunuyla ’teki gondol sefasında böyle poz verdi.

Venedik sefası
Muazzez Abacı'nın Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği 'Sezen'imin Şarkıları' isimli albümü, ülkemizden sonra ABD'de de büyük başarı yakaladı. Albüm, Amerikan İtunes listelerinde 1 numaraya yerleşti!


Abd Itunes'da fiyatı 12 dolar yani yaklaşık 50 liraya satılan 'Sezen'imin Şarkıları'nın bu başarısı, usta sanatçıyı çok mutlu etti. , başarısını kızı ve torunuyla Venedik'de tatil yaparak kutluyar.
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