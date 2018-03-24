Venedik sefası

Muazzez Abacı'nın Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği 'Sezen'iminŞarkıları' isimli albümü, ülkemizden sonra ABD'de de büyük başarı yakaladı. Albüm, Amerikan İtuneslistelerinde 1 numarayayerleşti!
Abd Itunes'da fiyatı 12 dolar yani yaklaşık50 liraya satılan 'Sezen'imin Şarkıları'nın bu başarısı, usta sanatçıyı çok mutlu etti. Muazzez Abacı, başarısını kızı vetorunuyla Venedik'detatil yaparak kutluyar.
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