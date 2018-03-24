Rachel alarmı!

Güzel tasarımcı RachelAraz, bugünkü doğum günüöncesinde işi sağlama aldı.Sami Kiresepi ile evli olanAraz, buzdolabından kahvemakinesine kadar evinin heryerine "Nasıl da doğmuş benimcanım karıcım" yazılı kağıtlar astı. Kapıya da "Rachel'in yaşgünü" yazılı kağıtlar yapıştırantasarımcı, Sami Kiresepi'nin doğumgününü unutma ihtimalini ortadankaldırdı. Kağıtları instagram'dapaylaşan Araz'a kadınlardan "Bize çokgüzel fikir verdin" mesajları yağdı.
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