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  2. Mutluluğa evet dediler

Rachel alarmı!

, eşi ’nin bugünkü yaş gününü unutmaması için evin her yerini not kağıtlarıyla donattı.

Rachel alarmı!
Güzel tasarımcı Rachel Araz, bugünkü öncesinde işi sağlama aldı. Sami Kiresepi ile evli olan Araz, buzdolabından kahve makinesine kadar evinin her yerine "Nasıl da doğmuş benim canım karıcım" yazılı kağıtlar astı.
Kapıya da "Rachel'in yaş günü" yazılı kağıtlar yapıştıran tasarımcı, 'nin doğum gününü unutma ihtimalini ortadan kaldırdı. Kağıtları instagram'da paylaşan Araz'a kadınlardan "Bize çok güzel fikir verdin" mesajları yağdı.



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