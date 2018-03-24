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İyi ki doğdun aşk

İyi ki doğdun aşk
Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Bensu Soral ile iş adamı Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmışlardı. İlişkileriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ikiliden Baş, dün sevgilisinin yaş günü için romantik bir paylaşım yaptı.


Başarılı işadamı sosyal medya hesabından 'la çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "İyi ki doğmuşsun sevgilim. Nice yaşlara" mesajını yayınladı. Dün 27 yaşına basan güzel oyuncuya, 'ın doğum gününde ne hediye aldığı ise merak konusu oldu...
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