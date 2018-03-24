İyi ki doğdun aşk

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Bensu Soral ile iş adamı Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmışlardı. İlişkileriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ikiliden Baş, dün sevgilisinin yaş günü için romantik bir paylaşım yaptı.
Başarılı işadamı sosyal medya hesabından Bensu Soral'la çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "İyi kidoğmuşsun sevgilim. Nice yaşlara" mesajını yayınladı. Dün 27 yaşınabasan güzel oyuncuya, Hakan Baş'ın doğum gününde ne hediye aldığı ise merak konusu oldu...
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