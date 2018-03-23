2011 yılında erkek dergisi Playboy'un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, "Playboy'a soyunan ilk Türk" olan Sıla Şahin, Almanya'nın gündeminde.
Ünlü Türk oyuncunun çıplak fotoğrafları çalındı
Etiketler: Sıla Şahin , Samuel Radlinger , ALMANYA
2011 yılında erkek dergisi Playboy'un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, "Playboy'a soyunan ilk Türk" olan Sıla Şahin, Almanya'nın gündeminde.
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