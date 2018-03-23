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  1. O ödülü Burcu Kıratlı kaptı!

hem güldü hem ağladı!


Yeni yaşını birden fazla kez kutlayan şarkıcı kendisine yapılan sürprizler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 16:08
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