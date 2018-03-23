Yeni yaşını birden fazla kez kutlayan şarkıcı İrem Derici kendisine yapılan sürprizler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
İrem Derici hem güldü hem ağladı!
Etiketler: irem derici , Barcelona , evlilik , Önce
Yeni yaşını birden fazla kez kutlayan şarkıcı İrem Derici kendisine yapılan sürprizler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
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