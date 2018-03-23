;
Yol Durumu
  1. Hayali gerçek oldu
  2. Ana Kraliçe onu seçti

Şampiyon’a bieber!

’den kısa bir süre önce ayrılan , önceki akşam seksi model Baskin Champion ile bir araya geldi.

Şampiyon’a bieber!
Özellikle gençlerin aşklarını yakından takip ettiği Selena Gomez ile Justin Bieber cephesinde işler iyice karıştı. Geçtiğimiz yılki ayrılıklarının ardından bu sene başında yeniden bir araya gelen genç çiftin ilişkisi yine yürümedi. 'in annesi, böbrek nakli olan kızıyla 'in aşkına onay vermedi ve çift ayrıldı.



Ayrılığın ardından objektiflere sık sık moralsiz takılan 23 yaşındaki Bieber, önceki akşam teselliyi güzel model Baskin Champion'da buldu. Hollywood'da konser veren Craig David'i 22 yaşındaki modelle birlikte izleyen Justin Bieber, çıkışta objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Bu yeni ilişki ise şimdiden olay yarattı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar