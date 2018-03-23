Şampiyon’a bieber!

Özellikle gençlerin aşklarını yakından takip ettiği Selena Gomez ile JustinBieber cephesinde işler iyice karıştı. Geçtiğimiz yılki ayrılıklarının ardından bu sene başında yeniden bir araya gelen genç çiftin ilişkisi yine yürümedi. Selena Gomez'in annesi, böbrek nakli olankızıyla Justin Bieber'in aşkına onay vermedi ve çift ayrıldı.
Ayrılığın ardından objektiflere sık sık moralsiz takılan 23 yaşındaki Bieber, önceki akşam teselliyi güzelmodel Baskin Champion'da buldu. Hollywood'da konser veren Craig David'i 22 yaşındaki modelle birlikte izleyen Justin Bieber, çıkışta objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Bu yeni ilişki ise şimdiden olay yarattı.
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