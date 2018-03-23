Melek görücüye çıktı

Geçen hafta Metin Hara’yı ailesiyle tanıştıran Adriana Lima, önceki akşam aşkının ailesiyle İstanbul’da buluştu. Müstakbel gelinleriyle bir balıkçıda bir araya gelen Hara Ailesi, Victoria’s Secret meleğiyle ilgili ise yorum yapmadı...
Geçtiğimiz yazdan beri yazar Metin Hara ile aşk yaşayarak 'yengemiz' olan AdrianaLima, önceki akşam görücüye çıktı. Türk aşkını geçtiğimiz hafta ailesiyleBrezilya'da buluşturan Victoria's Secret meleği, bu kez iade-i ziyaret içinTürkiye'ye geldi. Adriana Lima, önceki akşam Arnavutköy'deki Sur Balık'ta sevgilisi ve Hara Ailesi ile birlikte yemek yedi. Tanışma yemeğinde 35 yaşındaki yazarın annesi Mirey, babası Nisim,ablası Rosie, eniştesi ve yeğeni Leo müstakbel gelinleriyle bir araya geldi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜLER Mekana kalabalık bir grup halinde giden ekip çıkışta da büyük ilgi gördü. Hara Ailesi, oğullarının sevgilisi ile ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Adriana Lima'nın mekandan çıkacağını öğrenen kalabalık bir grup ise ellerinetelefonlarını alarak bol bol fotoğrafçekti. Hızlıca aracına binmek isteyen ve kalabalıktan yürümekte güçlük çeken ikili, özel kiraladıkları araca yaklaşık10 kişi binerek konakladıkları FourSeasons Otel'in yolunu tuttu. Adriana Lima'nın elindeki telefonu ile çıkış yaptığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri videoya alması da dikkatlerden kaçmadı.
İkilinin peş peşe birbirlerini aileleriyle tanıştırması, "Metin, ikinci sürprizini de Adriana Lima ile evlenerek yapacak" yorumlarını beraberinde getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.