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Melek görücüye çıktı

Geçen hafta ’yı ailesiyle tanıştıran , önceki akşam aşkının ailesiyle İstanbul’da buluştu. Müstakbel gelinleriyle bir balıkçıda bir araya gelen Hara Ailesi, Victoria’s Secret meleğiyle ilgili ise yorum yapmadı...

Melek görücüye çıktı
Geçtiğimiz yazdan beri yazar Metin Hara ile aşk yaşayarak 'yengemiz' olan Adriana Lima, önceki akşam görücüye çıktı. Türk aşkını geçtiğimiz hafta ailesiyle Brezilya'da buluşturan Victoria's Secret meleği, bu kez iade-i ziyaret için Türkiye'ye geldi. , önceki akşam Arnavutköy'deki Sur Balık'ta sevgilisi ve Hara Ailesi ile birlikte yemek yedi. Tanışma yemeğinde 35 yaşındaki yazarın annesi Mirey, babası Nisim, ablası Rosie, eniştesi ve yeğeni Leo müstakbel gelinleriyle bir araya geldi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜLER
Mekana kalabalık bir grup halinde giden ekip çıkışta da büyük ilgi gördü. Hara Ailesi, oğullarının sevgilisi ile ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Adriana Lima'nın mekandan çıkacağını öğrenen kalabalık bir grup ise ellerine telefonlarını alarak bol bol fotoğraf çekti. Hızlıca aracına binmek isteyen ve kalabalıktan yürümekte güçlük çeken ikili, özel kiraladıkları araca yaklaşık 10 kişi binerek konakladıkları Four Seasons Otel'in yolunu tuttu. Adriana Lima'nın elindeki telefonu ile çıkış yaptığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri videoya alması da dikkatlerden kaçmadı.



İkilinin peş peşe birbirlerini aileleriyle tanıştırması, "Metin, ikinci sürprizini de Adriana Lima ile evlenerek yapacak" yorumlarını beraberinde getirdi.

Doğan SAVAŞ
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