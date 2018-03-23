Kaç aşkım kaç

Ebru Şallı, 9 aydır aşk yaşadığı evli işadamı Uğur Akkuş’la önceki gün Rumelihisarı’ndaydı. Gazetecileri görünce panik olan Şallı, sevgilisini böyle uyardı. Ardından ise ‘Kaçacak bir şey yok’ açıklaması yaptı...
Evli işadamı UğurAkkuş'la aşkyaşayan EbruŞallı'nın dünya umrundadeğil! Akkuş ile geçtiğimizyaz Bodrum'da yakalananŞallı, önceki gün sevgilisiyleRumelihisarı'ndaydı.Şallı, aşkının lüks cipindenindiği sırada Akkuş'a "Kaçaşkım kaç" diye bağırıpkuaföre koştu. 2 saat sonrakuaförden çıkan eski manken,aşkının gönderdiği özelşoförlü başka araca bindi.Şallı, objektiflerden kaçmasıhatırlatılınca da "Kaçacakbir şey yok. Uğur, benikuaföre bıraktı. Bunda birsorun yok" dedi. Şallı, aynıgünün akşamı katıldığı birdavette evli aşkının hediyesitektaşını gözler önüne sererkenaldatılan eş Gonca Akkuşise zor anlar yaşıyordu. GoncaHanım, Mayıs 2017'desosyal medyaya sızan çıplakfotoğraflarıyla olay olanŞallı'ya komplo kurduğugerekçesiyle eşi tarafındanmahkemeye verildi. GoncaHanım, önceki gün savcılığaifade verdi.
Gonca Hanım, savcılığa verdiği ifadesinde Şallı'nın olay yaratan çıplak fotoğraflarını kendisine eşinin gönderdiğini iddia etti.
Şallı, yaklaşık 2 saat kaldığı kuaförde pedikür yaptırıp dışarıya terlikleriyle çıktı.
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