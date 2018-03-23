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Kaç aşkım kaç

, 9 aydır aşk yaşadığı evli işadamı ’la önceki gün Rumelihisarı’ndaydı. Gazetecileri görünce panik olan Şallı, sevgilisini böyle uyardı. Ardından ise ‘Kaçacak bir şey yok’ açıklaması yaptı...

Kaç aşkım kaç
Evli işadamı Uğur Akkuş'la aşk yaşayan Ebru Şallı'nın dünya umrunda değil! Akkuş ile geçtiğimiz yaz Bodrum'da yakalanan Şallı, önceki gün sevgilisiyle Rumelihisarı'ndaydı. Şallı, aşkının lüks cipinden indiği sırada Akkuş'a "Kaç aşkım kaç" diye bağırıp kuaföre koştu. 2 saat sonra kuaförden çıkan eski manken, aşkının gönderdiği özel şoförlü başka araca bindi. Şallı, objektiflerden kaçması hatırlatılınca da "Kaçacak bir şey yok. Uğur, beni kuaföre bıraktı. Bunda bir sorun yok" dedi. Şallı, aynı günün akşamı katıldığı bir davette evli aşkının hediyesi tektaşını gözler önüne sererken aldatılan eş Gonca Akkuş ise zor anlar yaşıyordu. Gonca Hanım, Mayıs 2017'de sosyal medyaya sızan çıplak fotoğraflarıyla olay olan Şallı'ya komplo kurduğu gerekçesiyle eşi tarafından mahkemeye verildi. Gonca Hanım, önceki gün savcılığa ifade verdi.



Gonca Hanım, savcılığa verdiği ifadesinde Şallı'nın olay yaratan çıplak fotoğraflarını kendisine eşinin gönderdiğini iddia etti.



Şallı, yaklaşık 2 saat kaldığı kuaförde pedikür yaptırıp dışarıya terlikleriyle çıktı.

Aydın HAMZA
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