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Ayrılığın nedeni ihanetmiş!

ile ’in ayrılık nedeni belli oldu. 42 yaşındaki seksi yıldız, 1 yıldan beri İngiliz bir milyoner ile gizli gizli aşk yaşıyor.

Ayrılığın nedeni ihanetmiş!
Üçüncü evliliğini Hollywood'un efsane ismi Brad Pitt ile 2014'te yapan Angelina Jolie'nin büyük sırrı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yakışıklı aktörle ayrılma kararı alan 42 yaşındaki güzel oyuncunun 1 seneden fazla süredir İngiliz bir işadamıyla birlikte olduğu öğrenildi.

Amerikan basınında büyük ses getiren bu iddiaya göre , milyoner aşkı uğruna Brad Pitt'ten ayrılmaya karar verdi. Herkes seksi yıldızın İngiliz sevgilisinin kim olduğunu merak ederken dedikodulara göre bu gizemli işadamı evli ve Kraliyet Ailesi ile yakın ilişki içinde...
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