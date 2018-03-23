Ayrılığın nedeni ihanetmiş!

Üçüncü evliliğini Hollywood'un efsane ismi Brad Pitt ile 2014'te yapan Angelina Jolie'nin büyük sırrı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl yakışıklı aktörle ayrılma kararı alan 42yaşındaki güzel oyuncunun 1 senedenfazla süredir İngiliz bir işadamıyla birlikte olduğu öğrenildi.
Amerikan basınında büyük ses getiren bu iddiaya göre Angelina Jolie, milyoner aşkı uğruna Brad Pitt'tenayrılmaya karar verdi. Herkes seksi yıldızın İngiliz sevgilisinin kim olduğunu merak ederken dedikodulara göre bugizemli işadamı evli ve KraliyetAilesi ile yakın ilişki içinde...
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