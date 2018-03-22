Sınır ötesi aşk

Şöhreti Türkiyesınırlarını aşan veOrtadoğu'danBalkanlar'a hatta LatinAmerika'ya kadar yayılanEngin Akyürek, dünya starıolma yolunda emin adımlarlailerliyor... Başarılı oyuncununÇağan Irmak imzalı sonfilmi 'Çocuklar SanaEmanet' için Porto Riko'dakampanya düzenlenmişti. Engin Akyürek'inPorto Rikolu hayranlarının başlattığı"Çocuklar Sana Emanet filmi, bizimülkemizde de yayınlansın" kampanyasıkısa sürede sonuç verdi.
Yakışıklı ve yeteneklioyuncunun performansıyla seyircileri etkisialtına alacağı film, Akyürek'in geniş hayrankitlesine sahip olduğu Latin Amerikaülkelerinde de gösterime girecek. EnginAkyürek'in başından geçen travmatik kazasonrasında geldiği kasabada sıra dışı olaylarlakarşılaşan Kerem adlı bir iç mimarıcanlandırdığı film, yarın vizyonda...
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