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Sınır ötesi aşk

lular’ın başlattığı ‘’in son filmi, ülkemizde yayınlansın’ kampanyası sonuç verdi. Yarın vizyona girecek olan ‘’, Latin Amerika ülkelerinde gösterilecek.

Sınır ötesi aşk
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ve Ortadoğu'dan Balkanlar'a hatta Latin Amerika'ya kadar yayılan Engin Akyürek, dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor... Başarılı oyuncunun Çağan Irmak imzalı son filmi 'Çocuklar Sana Emanet' için Porto Riko'da kampanya düzenlenmişti. 'in lu hayranlarının başlattığı "Çocuklar Sana Emanet filmi, bizim ülkemizde de yayınlansın" kampanyası kısa sürede sonuç verdi.



Yakışıklı ve yetenekli oyuncunun performansıyla seyircileri etkisi altına alacağı film, Akyürek'in geniş hayran kitlesine sahip olduğu Latin Amerika ülkelerinde de gösterime girecek. Engin Akyürek'in başından geçen travmatik kaza sonrasında geldiği kasabada sıra dışı olaylarla karşılaşan Kerem adlı bir iç mimarı canlandırdığı film, yarın vizyonda...



Akyürek'e filmde Hilal Altınbilek eşlik ediyor.

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