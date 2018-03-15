Vatana millete 'Can feda'
Başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’in paylaştığı ‘Can Feda’ filmi için hiçbir masraftan kaçınılmadı. 6 Nisan’da vizyona girecek film için Bilecik’teki bir köy, Suriye’deki Türkmen köyüne dönüştürüldü
250 KİŞİLİK EKİP, 1 YIL BOYUNCA ÇALIŞTI
Türk askerinin olağanüstü şartlardaki gücünü ve yüreğini anlatan film için iki ünlü oyuncunun yanı sıra, dev bir prodüksiyon ekibi 10 hafta boyunca çekim yaptı. Film için Eskişehir'e kurulan platoda bir kasaba inşa edildi. Hikaye gereği özel timin gittiği sınır ötesi operasyon için Bilecik Zemzemiye Köyü'nün bir bölümü Suriye'de bir Türkmen köyüne dönüştürüldü. 250 kişinin emek verdiği film, 6 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. Fragman sonrası yapılan yorumlar ise filmin gişede başarılı olacağının sinyalini verdi.
Film için sıkı bir kampa girerek dövüş dersleri alan Burak Özçivit'in bu sahnesi "Hazırlıklar işe yaramış" dedirtti.
HOLLYWOOD FİLM GÖRSÜN
Yürekleri ağza getirecek çatışma sahnelerinde 2 binin üzerinde yardımcı oyuncu görev aldı.
Hiçbir masraftan kaçınılmayan filmde 300 araç kullanıldı.
Araçların 15 adedi, çeşitli çatışma anlarında havaya uçuruldu.
Çeşitli ebatlarda 3 bin adet silahla 100'ün üzerinde farklı mühimmat kullanıldı.
2 bin 500 adet el bombası patlatıldı.
Etiketler: Burak Özçivit , kerem bursin , Can Feda , Suriye
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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