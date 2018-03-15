Çağla Şıkel, bir kozmetik firmasıyla sadece dergi çalışması için anlaşma imzaladı. Ancak firma görüntüleri reklamlarında kullanınca Şıkel, savcılığa başvurdu.
Çağla Şıkel mahkemelik oldu
Etiketler: Çağla Şikel
Çağla Şıkel, bir kozmetik firmasıyla sadece dergi çalışması için anlaşma imzaladı. Ancak firma görüntüleri reklamlarında kullanınca Şıkel, savcılığa başvurdu.
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