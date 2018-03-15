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  1. Romantik Lady

Çağla Şıkel mahkemelik oldu

Çağla Şıkel, bir kozmetik firmasıyla sadece dergi çalışması için anlaşma imzaladı. Ancak firma görüntüleri reklamlarında kullanınca Şıkel, savcılığa başvurdu.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 07:19
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