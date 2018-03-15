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tam gaz

Brad Pitt tam gaz
Sarışın yıldız Margot Robbie'nin Tarantino'nun son filminin kadrosuna dahil olmasının ardından yönetmen eşi Tom Ackerley'i korku sarmıştı. İddiaya göre yönetmen eş, kadroda bulunan Leonardo DiCaprio'nun çapkınlıkları yüzünden tedirgin olmuş ve eşine bir dizi set yasağı getirmişti. Ancak , DiCaprio'dan endişe ederken bu kez ortaya Brad Pitt çıktı!


Geçtiğimiz günlerde Tarantino'nun filmine dahil olan Margot Robbie ile geçtiğimiz haftalardaki bir partide samimi şekilde görüldüğü öğrenildi. Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra adı Sienna Miller'dan Jennifer Aniston'a kadar sayısız güzelle anılan Pitt'in çevresi ise "Brad, evli olan bir kadınla aşk yaşamaz" diyerek Margot yakınlaşmasını yalanladı.
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