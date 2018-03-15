Brad Pitt tam gaz

Sarışın yıldız MargotRobbie'nin Tarantino'nunson filminin kadrosuna dahilolmasının ardından yönetmeneşi Tom Ackerley'i korkusarmıştı. İddiaya göreyönetmen eş, kadroda bulunanLeonardo DiCaprio'nunçapkınlıkları yüzündentedirgin olmuş ve eşine bir diziset yasağı getirmişti. AncakTom Ackerley, DiCaprio'danendişe ederken bu kezortaya Brad Pitt çıktı!
Geçtiğimiz günlerdeTarantino'nun filmine dahilolan Margot Robbie ilegeçtiğimiz haftalardakibir partide samimi şekildegörüldüğü öğrenildi. AngelinaJolie'den ayrıldıktan sonraadı Sienna Miller'danJennifer Aniston'a kadarsayısız güzelle anılan Pitt'inçevresi ise "Brad, evli olanbir kadınla aşk yaşamaz"diyerek Margot yakınlaşmasınıyalanladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.