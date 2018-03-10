Ayaklı reklam

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Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Boluğur'un elinde, yakında çıkarmaya hazırlandığı ve kendi adını taşıyan kozmetik ürünü vardı. Güzel oyuncu, 'gücünü yaşa' sloganı ile satışa çıkaracağı kozmetik ürünü ile ilgili şöyle dedi:
"Uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bugün ilk defa ürünümün kutulu ve paketlenmiş halini gördüm. Projemiz açıklandıktan sonra birçok kozmetik firmasından iş ortaklığı ile ilgili teklif aldık."
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