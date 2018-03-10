Ayaklı reklam

Güzel oyuncu MerveBoluğur, önceki gün ZorluAVM'de görüntülendi. Boluğur'unelinde, yakında çıkarmayahazırlandığı ve kendi adınıtaşıyan kozmetik ürünüvardı. Güzel oyuncu, 'gücünüyaşa' sloganı ile satışaçıkaracağı kozmetikürünü ile ilgilişöyle dedi: "Uzunzamandırdüşündüğümbir projeydi.Bugün ilk defaürünümün kutuluve paketlenmişhalini gördüm.Projemiz açıklandıktan sonrabirçok kozmetik firmasındaniş ortaklığı ile ilgili teklifaldık."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.