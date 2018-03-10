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Alkışlık hareket

Alkışlık hareket
Güzel şarkıcı Aylin Coşkun, alkışı hak etti. Coşkun, 15 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği ve biletleri tükenen konserin gelirini Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatı'na bağışladı...
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